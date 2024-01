Camporosso celebra la festa patronale di San Sebastiano, Gibelli "Rinnoviamo la tradizione"

Camporosso celebrerà, domenica prossima, il 21 gennaio la festa patronale di San Sebastiano. Lo annuncia il sindaco Davide Gibelli.

In occasione della solennità patronale di San Sebastiano al mattino, dalle 8, andrà in scena il XVIII concorso floreale mentre, alle 11, si terrà la cerimonia di benvenuto ai bambini nati nel 2023. Nel pomeriggio, invece, alle 14.15 vi sarà la premiazione del concorso floreale. Alle 15 verrà celebrata la santa messa dal parroco della chiesa parrocchiale San Marco Evangelista, don Marco Tommaso Reali. A seguire vi sarà la tradizionale processione lungo le vie del paese. Al termine della celebrazione verranno distribuiti ai fedeli, come da tradizione, i rami di alloro benedetti. "Si rinnova una tradizione secolare del nostro paese dove la storia religiosa si intreccia profondamente con quella civile" - fa sapere il primo cittadino -"Grazie sin d’ora a tutti quelli che si adoperano per mantenere viva questa importante e sentita ricorrenza".

Verrà organizzata anche una festa in piazza davanti alla chiesa parrocchiale San Marco Evangelista che sarà caratterizzata, alle 17.30, da uno spettacolo di luci itineranti e, per l'occasione, saranno aperte le cantine nel centro storico a partire dalle 18.15. "Nel programma sono indicati tutti gli appuntamenti della giornata, dal primo mattino fino a tarda sera con qualche sorpresa e novità" - dice il sindaco Gibelli - "Vi aspettiamo!".