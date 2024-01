Maltempo in arrivo: mercoledì piogge intense sulla nostra provincia, quindi vento forte fino a venerdì

Temperature in calo in queste ore con le minime che, anche sulla costa, non hanno superato i 10 gradi. Ma, per quanto riguarda il meteo, è annunciato un mercoledì di maltempo con piogge che colpiranno l’intera provincia e anche le montagne, visto che la colonnina di mercurio tenderà ad innalzarsi dalle prossime ore.

E’ un quadro, quello meteorologico, che sarà affrontato oggi da Arpal per verificare la possibilità di emanare un eventuale messaggio di allerta proprio per domani, quando sono annunciate piogge per tutta la giornata ma con temperature che tenderanno a salire, sia sulla costa che nell’entroterra.

Le precipitazioni sono previste nevose solo a quote molto alte e, ovviamente, c’è preoccupazione tra gli operatori turistici del basso Piemonte, dove è arrivata finalmente la neve. Ma il maltempo non riguarderà solo le piogge di domani, visto che giovedì e venerdì è previsto anche l’aumento della forza del vento, che potrà arrivare fino a 80/90 km/h.

Per capire la reale entità della perturbazione che transiterà, bisognerà attendere la tarda mattinata, quando si pronuncerà l’Arpal sull’eventuale allerta. Dopo le piogge previste torneranno a calare le temperature che, oggi vedono la minima più bassa a Colle di Nava con -1,9 (in aumento rispetto ai -3,2 di ieri) ma anche -1,1 di Pieve di Teco.

Tutte molto basse quelle dell’entroterra mentre sulla costa si sono registrate le temperature minime più alte: a Ventimiglia la più rigida con 5,4, quindi Cipressa 7,5, Imperia 8,9 e Sanremo 9,8.