"Infrastrutture del Ponente. A che punto NON siamo!": un evento del gruppo consigliare del Partito Democratico

Il Gruppo Consigliare del Partito Democratico è lieto di annunciare l'organizzazione di un importante evento che avrà luogo giovedì presso la sala multimediale della Camera di Commercio di Imperia, sita in via Schiva, 29, alle 18. L'incontro dal titolo "Infrastrutture del Ponente. A che punto NON siamo!" si propone di affrontare tematiche cruciali legate allo sviluppo infrastrutturale nella nostra regione.

La serata sarà aperta dai saluti iniziali del Segretario Provinciale del PD, Cristian Quesada, che introdurrà il tema dell'evento. I relatori che interverranno sono figure di spicco e competenti nel settore: Davide Natale, Segretario Regionale, Enrico Ioculano, Consigliere Regionale PD Liguria, Gianbattista Poggi, ex Direttore del settore infrastrutture per la Regione Liguri e il Comune di Genova, e Pietro Mannoni, membro della Segreteria Regionale con delega alle infrastrutture.

Durante l'evento, verranno affrontati argomenti di cruciale importanza per il territorio, con uno sguardo particolare alle infrastrutture del Ponente ligure. Saranno analizzati lo stato attuale degli interventi in corso, le prospettive future e le sfide che la regione deve affrontare per garantire uno sviluppo armonico e sostenibile. Il Segretario Cittadino del PD di Imperia, Paolo Berlanda, offrirà i saluti conclusivi, sottolineando l'importanza di un dialogo aperto e informato sulla questione infrastrutturale nel Ponente ligure e la necessità di un impegno collettivo per superare le sfide attuali.

Il Gruppo Consigliare del Partito Democratico invita la cittadinanza, gli operatori del settore, e tutti coloro interessati a partecipare a questa importante iniziativa volta a stimolare il dibattito e a favorire una maggiore consapevolezza sullo stato delle infrastrutture nella nostra regione.