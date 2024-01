Sanremo: esibizione dell'artista pugliese Giuseppe Pipoli a Palazzo Roverizio

Ritorna ad esibirsi nella Città dei Fiori durante la settimana del Festival a Palazzo Roverizio l'artista Pugliese Giuseppe Pipoli di Monopoli, in arte Mister Pipoli. Pronto per esibirsi martedì 6 febbraio sul Palco di Premiatissimi condotto da Cristina Sporeni.



Il rocker presenterà un brano inedito a sorpresa tratto dall'album 'Cambio di Rotta'. Sarà una settimana festivaliera super impegnata per l'Artista Pugliese. Oltre all'esibizione canora per lui la video intervista di Eliano Bellanova Presidente e Direttore Editoriale e critico presso l'Araba Fenice. Dopo la conoscenza con Bellanova nasce la collaborazione per un inedito che andrà a racchiudere il nuovo album in lavorazione. Un'altra notizia straordinaria che il rocker annuncia ai microfoni del Sanremo news é l'Ammissione alle Semifinali Nazionali del Festival Invisionatici che si svolgeranno nello stesso mese presso lo Slash Plus del Vomero a Napoli. Tanto attesa dai suoi fans la versione remix del suo cavallo di Battaglia 'Adrenalina Pura' affidata ad un grande dj esperto in remix. Sarà un lancio per le discoteche nella stagione estiva. Nei prossimi live il Rocker sarà accompagnato da una nuova band di professionisti e con entusiasmo annuncia la collaborazione con un famoso artista Russo suo ospite nella stagione estiva oltre alla collaborazione con Mike Thompson musicista di fama internazionale".