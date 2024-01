Presentazione di Alessandro Mager: critiche all'Amministrazione, musi lunghi da 'Sanremo al Centro'

La massiccia presenza di ‘Sanremo al Centro’ alla presentazione della candidatura a sindaco di Alessandro Mager non è passata inosservata. Assessori e consiglieri comunali che hanno assistito alla prima uscita ufficiale (dopo l’aperitivo di luglio a Villa Nobel) del candidato civico.

Qualcuno non c’era ma, quello che è accaduto dopo, riguarda le facce scure di molti esponenti del gruppo che ha sostenuto il Sindaco Alberto Biancheri per 10 anni, per le parole di Mager sulla situazione in città e per il fatto che lo stesso ha nominato le due liste ‘Forum’ e ‘Anima’, senza un passaggio proprio su ‘Sanremo al Centro’.

Ufficialmente nessuna dichiarazione all’uscita della Federazione Operaia, ma è bastato stuzzicare un po’ i tanti esponenti della lista per capire che parte del discorso del candidato, non è andato giù a molti. Sulla graticola le molte critiche all’operato dell’attuale Amministrazione anche se l’ha comunque difesa in un passaggio molto chiaro: “Taluni sostengono che l'amministrazione uscente non abbia fatto nulla o che sia stata nociva, queste persone vivono una realtà diversa da quella effettiva, o non sono in grado di valutare o sono in malafede”.

Poi, però, ha parlato male della manutenzione ordinaria, della raccolta differenziata e della pulizia in città. Una frecciata è arrivata anche sui lavori pubblici, per i quali ha detto: “Ne sono stati fatti molti, ma il cittadino qualunque lamenta una mancata connessione tra l'Ente Comune e la cittadinanza”.

“Noi sosterremo sicuramente la candidatura di Mager” ci hanno detto molti di ‘Sanremo al Centro’ ma, secondo i ben informati, serviranno riunioni su riunioni per trovare una quadra, anche e soprattutto dopo la convocazione della presentazione prima di avvisare i quasi certi sostenitori e, in particolare per le critiche messe in campo oggi.

Insomma, rimane da capire se e come saranno convogliate quelle forze che, nel 2009 e nel 2014 hanno portato ai due trionfi di Alberto Biancheri. Ecco, questo è proprio il nome chiave per la campagna elettorale ormai iniziata. Cosa farà il primo cittadino? Secondo i corridoi di palazzo Bellevue si occuperà solo di Festival fino a febbraio, poi si vedrà.

Intanto dal centrodestra sicuramente ‘osservano’ quanto sta accadendo, in attesa di ufficializzare il nome del candidato che si scontrerà con Mager e Fellegara (oltre ad alcuni altri outsider). Quando arriverà il nome? Difficile a dirsi anche se dovrebbe essere confermato la prossima settimana.