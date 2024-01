Chiusavecchia: l’assessore regionale Marco Scajola all’apertura della biblioteca comunale intitolata al prof. Carlo Alassio

L’assessore regionale Marco Scajola ha preso parte, questo pomeriggio, alla cerimonia di apertura e intitolazione della biblioteca comunale prof. Carlo Alassio a Chiusavecchia.

Alassio, mancato nel 2017, è stato un punto di riferimento culturale della valle Impero e in generale dell’imperiese. Fondatore e presidente dell’associazione culturale ‘A Lecca’, si è impegnato attivamente nei più disparati campi a partire da quello amministrativo.

“Un bellissimo momento di unione per aprire un centro culturale di assoluto rispetto sul quale il professor Alassio e il Comune di Chiusavecchia hanno lavorato con grande passione – dichiara l’assessore Scajola -. Alassio si è sempre speso per il suo paese e per la sua valle sia dal punto di vista amministrativo, sia per ciò che concerne quello culturale e merita certamente questa intitolazione. Complimenti al sindaco Luca Vassallo che ha saputo portare a termine questo progetto che dà vita a un nuovo centro di aggregazione per abitanti e turisti”.

“L’idea della biblioteca nel nostro paese era stata portata avanti proprio da Carlo Alassio – spiega il sindaco di Chiusavecchia Luca Vassallo -. Negli ultimi anni siamo riusciti a proseguire nel suo intento aprendola al sistema bibliotecario imperiese e a quello della Regione Liguria. Ora la biblioteca è operativa a tutti gli effetti e la affiancheremo a un’aula studio con computer all’interno del centro polivalente per far sì che diventi luogo vivo e di aggregazione. Alassio è stato una persona di grande cultura che ha dato tanto a Chiusavecchia e alla valle Impero. La nostra comunità è contenta di potergli dedicare oggi questa biblioteca”.