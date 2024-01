Bouquet del Festival di Sanremo, il vice presidente regionale Piana: “Produzione floricola trainante per la Liguria”

Il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana parteciperà alla premiazione dell’ottava edizione del Concorso “Bouquet Festival di Sanremo 2024” di lunedì 15 gennaio alle ore 16 presso Villa Ormond nella Città dei Fiori. Un evento organizzato da Amaie Energia, Mercato dei Fiori di Sanremo in collaborazione con il Comune di Sanremo, che vedrà due qualificate Giurie, quella tecnica e quella d’onore.

“L’intera giornata rappresenta un vero e proprio termometro per il design floreale, per la produzione e per il versante squisitamente artistico – dice l’assessore Alessandro Piana-, inoltre accende nuovamente e sempre in modo diverso, nel countdown per il Festival di Sanremo, l’attenzione sulla produzione floricola ligure che rappresenta circa il 33% di quella nazionale grazie a circa 4000 aziende produttrici. Con il concorso odierno si decreta il vincitore, che potrà realizzare, insieme a Jessica Tua e Sabina Di Mattia, i bouquet per gli artisti e gli ospiti sul palco dell’Ariston, ma non solo. Farà scuola sulle nuove tendenze, anticipando il gusto del pubblico”.