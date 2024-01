Sanremo: in alcune zone acqua gialla dai rubinetti, la protesta della nostra lettrice Teresa

"Rivieracqua non faccia perdere la pazienza ai cittadini ai quali viene fornita acqua di dubbia qualità, altro che quella della fotografia pubblicata che mostra un'acqua erogata dal rubinetto di una fontanella dal quale scende un liquido limpido che splende sotto i raggi del sole (non fornito da Rivieracqua, altrimenti non spenderebbe tanto neanche lui!) mentre anche oggi, a Sanremo, dove vivo, la bollitura del riso ha lasciato una patina indecente alta oltre 3 cm., sul bordo interno del recipiente di cottura e questo è quanto mai inquietante perchè tale residuo è di origine sconosciuta essendo il riso di alta qualità (Carnaroli).

Già da qualche giorno alcuni cittadini di Taggia mi dicono che loro consumano acqua 'gialla' perchè così scende dai rubinetti, ma a nessuno dei cittadini che l'hanno segnalato, in primis la signora di Arma che, qualche tempo fa, ha portato in Comune ad Arma una bottiglia di acqua gialla erogata dal rubinetto di casa, è stata fornita una spiegazione che li rassicurasse sulla qualità della stessa.

Se la situazione non cambierà pagheremo le bollette con i contanti del Monopoli! Nessuno ha mai giustificato ai consumatori la fornitura di quella erogata e poi risultata inquinata da un agente chimico dichiarato cancerogeno e allora, cosa dobbiamo ancora tollerare? Sì, le bollette da pagare, ma se gli aumenti annunciati riguarderanno anche le forniture domestiche chiuderemo i rubinetti e ci laveremo e cuoceremo i cibi con l'acqua delle bottiglie: ci costerà meno e sarà certamente più sicura!