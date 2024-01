Camporosso, al via "Finché c'è vita c'è ansia": successo di iscrizioni per il primo corso di Aceb

L'Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso, questa sera alle 20.30, organizzerà, presso il centro polivalente Giovanni Falcone, un corso denominato "Finché c'è vita c'è ansia".

Un'occasione unica per imparare ad affrontare l'ansia con strategie che possono trasformarla in un'emozione o in un sentimento più positivo. I relatori della serata saranno la dottoressa Monica Borgogno, psicologa, psicoterapeuta e responsabile dei progetti sociali in Aceb, e la dottoressa in psicologia Cristina Di Maio.

L'evento, patrocinato dal comune di Camporosso, è in collaborazione con i servizi sociali. "Noi siamo prontissimi per questa sera" - dicono il presidente di Aceb Stefano Urso e il vicepresidente Davide Grimaldi - "Ci teniamo veramente a ringraziare tutti perché siete andati di gran lunga oltre le nostre aspettative, il numero degli iscritti è da paura. Da oggi parte la nostra avventura, ogni mese ci sarà un corso sociale che toccherà temi diversi ma molto sensibili. Il prossimo corso si terrà il 2 febbraio e il tema sarà sugli adolescenti. Speriamo di avere lo stesso successo del primo. Ringraziamo anticipatamente i relatori della serata e gli altri relatori che si alterneranno nei mesi a venire a seconda del tema".