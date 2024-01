Truffe al telefono: clienti di una azienda di telecomunicazioni locale chiamati da 'Call center' misteriosi

Le truffe on line, purtroppo, sono all’ordine del giorno. E sono molti ad essere raggirati sul web, anche nella nostra provincia. Call center che chiamano, mail che chiedono le proprie credenziali e messaggi che corrono pure sui social. Insomma, una vera e propria jungla, nella quale è sempre più pericoloso aggirarsi.

Una nota azienda di telecomunicazioni della nostra provincia, la Sistel, è infatti stata contattata da molti clienti, che hanno ricevuto offerte per cambiare compagnia telefonica, sia per i servizi voce che per quelli Internet. Nulla di illegale, ovviamente, nella maggior parte dei casi ma, in questo, qualche dubbio viene in mente.

Secondo quanto raccontato dai clienti di Sistel, infatti, sono stati contattati da sconosciuti che si dichiarano dipendenti della stessa Sistel. Questi affermano che, nel mese di gennaio saranno apportati degli aumenti ai canoni internet (cosa non vera), suggerendo di passare ad un’altra compagnia per 3 mesi o più, al costo di 50 euro al mese. Tutto questo per poi tornare a Sistel a prezzi più vantaggiosi.

Ovviamente tutto falso. Sono infatti telefonate tese a truffare i clienti che dovessero aderire; la Sistel non ha mai aumentato le tariffe in 28 anni di attività, anzi solitamente a parità di canone, offre dei miglioramenti delle prestazioni. Questo purtroppo accade perché, un po’ per tutte le compagnie, si vive in un settore particolarmente ampio e difficile da regolamentare.

Senza dimenticare i famosi ‘call center’ che chiamano a tutto spiano, proponendo offerte di ogni genere, tra le quali è difficile districarsi. Questa volta, però, i tentativi sono chiaramente truffaldini, visto che questo genere di proposte fatte perlopiù da call center sconosciuti e anonimi. Dalla Sistel viene fatta una raccomandazione ai clienti, ovvero quella di comunicare tempestivamente questo tipo di telefonate, facendosi fornire più elementi di identificazione possibili, come un contatto telefonico di riferimento a cui rivolgersi in caso di accettazione delle proposte, oppure il numero che appare in ricezione della chiamata.

Come sempre, in questi casi, è opportuno fare molta attenzione ed evitare di fare contratti telefonici a voce, che rischiano spesso di essere lesivi degli interessi per il cliente. La cosa migliore, soprattutto nei casi in cui dal ‘call center’ si presentano a nome di un’azienda, richiamare la stessa per verificare la veridicità dell’offerta.