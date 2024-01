Taggia: incendio alla 'Salumeria', non chiare le immagini delle telecamere, gli inquirenti cercano testimoni

Non sarà facile, per le forze dell’ordine, risalire ai responsabili che, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno incendiato la ‘Salumeria Taggiasca’ di via Soleri 8, nel capoluogo della Valle Argentina.

Dalla telecamera presente nella via, purtroppo, sembra che non si veda molto e gli inquirenti stanno scandagliando tutte le telecamere presenti attorno al centro storico, per cercare di ricostruire la vicenda e risalire ai colpevoli.

Al momento, pur restando il timore per una escalation di episodi simili (che da tempo non si registrano in provincia di Imperia), c’è anche chi sostiene come si potrebbe trattare di un dispetto o di una ‘bravata’ finita male. Difficile pensare ad un eventuale racket, visto che il locale era ben frequentato e non dava assolutamente fastidio a nessuno.

Le indagini stanno proseguendo mentre ora i titolari dovranno sistemare la salumeria per poter tornare in operatività al più presto possibile.