Bordighera: 500 grammi di hashish e 10 di 'coca', Carabinieri arrestano ventenne pregiudicato

I Carabinieri della Compagnia di Bordighera, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire la sicurezza sui mezzi di trasporto ed in particolare sugli autobus della provincia, hanno arrestato in flagranza di reato un giovane straniero trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga.

Il ventenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato da una pattuglia della Stazione di Bordighera in atteggiamento sospetto alla fermata del bus di via Vittorio Emanuele. Appena avvicinato dai Carabinieri ha da subito dato segni di forte agitazione e, sottoposto a controllo ed a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di uno zainetto con quasi cinquecento grammi di hashish e ben dieci grammi e mezzo di cocaina, già pronta per essere ceduta ad acquirenti del ponente.

Dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato associato alla casa circondariale di Sanremo ed è adesso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.