Bordighera: la Biblioteca Civica ricerca volontari nell'ambito del progetto di servizio civile

Scadrà il prossimo 15 febbraio alle ore 14.00 il termine di candidatura per il progetto di servizio civile universale proposto dal Comune di Bordighera – Biblioteca Civica Internazionale “Volontari nelle biblioteche e nei servizi culturali dei Comuni liguri”.

Tre gli ambiti di attività:

• la gestione dei servizi bibliotecari (front-office e back-office);

• l’ordinamento delle raccolte;

• la promozione di eventi culturali e di attività di invito alla lettura.

Il progetto, della durata di 12 mesi, prevede la certificazione delle competenze, un percorso di tutoraggio, un contributo economico mensile pari a euro 507,30 e il rilascio dell’attestato di fine servizio.

Sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, a eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio:

1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

3. non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Non saranno prese in considerazione domande trasmesse con modalità diverse.

Ulteriori dettagli in merito sono disponibili nel bando consultabile al link: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/il-testo/

Per maggiori informazioni è inoltre possibile rivolgersi alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, in via Romana 52 (bibliocivica@bordighera.it – tel. 0184 272400 – 0184 272405 – 0184 266332), secondo i seguenti orari di apertura (orario invernale):