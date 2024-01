Taggia: guasto alla rete idrica questa mattina, pronto intervento di Rivieracqua e a breve il ripristino

Serie di disservizi questa mattina nell’erogazione dell’acqua nel centro storico di Taggia a causa di un guasto. A dare l'allarme in comune alcuni residenti che sono rimasti senza il prezioso liquido.

E' stato direttamente il Sindaco di Taggia, Mario Conio, a chiedere l'intervento di Rivieracqua, che sta lavorando per risolvere la problematica. "Mi hanno confermato che non c’è bisogno di chiudere l’acqua - ha detto il primo cittadino - e che pertanto continuerà ad essere erogata, seppure con bassa pressione, ma arriverà comunque nelle case. E, nel caso in cui dovesse esserci qualche piccolo disservizio, è comunque tutto sotto controllo perché stanno intervenendo per sistemare tutto quanto”.