Sanremo: ieri pomeriggio la Befana della Croce Rossa Italiana è arrivata a Coldirodi (foto)

È stato un pomeriggio molto divertente e partecipato, quello di ieri a Coldirodi, con la Befana della Croce Rossa Italiana, Comitato di Sanremo. La cara vecchina ha accolto le bambine, i bambini e le loro famiglie in Piazza San Sebastiano, per poi dirigersi tutti insieme alla Pinacoteca Rambaldi. Qui la Compagnia Instabile 'L’erbavoglio', i volontari delle ACLI, che da settembre gestiscono la riapertura del Museo, e i volontari della C.R.I hanno intrattenuto i presenti con una tombolata ricca di sorprese e per concludere merenda per tutti! L’evento è stato organizzato dalla Pinacoteca Rambaldi, in collaborazione con la Parrocchia di San Sebastiano. “Un sentito grazie a tutti i presenti! - dicono gli organizzatori -. I bambini, con la loro gioia hanno portato una ventata di calore e di vita in questo luogo che desidera essere un punto di riferimento per il paese e non solo! Presto nuove proposte per i più piccoli!”.