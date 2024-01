Con un ricco programma continua oggi 'Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania'

Oggi domenica 7 gennaio 2024 ultimo giorno del "Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania" con un ricco programma di eventi targati Confesercenti con il Patrocinio del Comune di Bordighera. Organizzazione Espansione Eventi di Paola Savella.

Nel centralissimo Corso Italia laboratori, spettacoli, truccabimbi, musica, stands artigianato, golosità e mercatino enogastronomico. Ed ecco cosa troveranno i piccoli visitatori in Corso Italia fino alle ore 18.30

LABORATORI e MUSICA

"Una calza anche per noi"

riempi la calza per il tuo randagio fortunato del cuore e “La pesca magica di befana Mirtilla!”

Trova il tappo giusto per vincere un prezioso bottino! a cura del Gattile di Ventimiglia

Truccabimbi

Per i più piccini arriva il MicroCirco con la “Piazza dei Balocchi”con i giochi di una volta: Bolle di Sapone Giganti, il Tiro ai Barattoli e la Pesca delle Ochette per misurare la propria destrezza, la corsa con i cavallini

ore 10.00 – 13.00 Special Guest OLAF

ore 10.00 – 18.00

“Olaf il pupazzo di neve” laboratorio di manualità presso lo stand Robirò small lab

ore 15.00 “Giochiamo al Circo" Laboratorio ludico

ore 15.30 "Melodie nelle vie" con il gruppo itinerante “Sbanday Street Band” a cura della città di Bordighera in collaborazione con l'associazione Fare Musica di Sanremo

Sempre in Corso Italia il mercatino enogastronomico, Street Food e golosità!

Vere e proprio bontà dall'olio, olive e prodotti tipici liguri, funghi e tartufi, focaccia genovese, farinata e focaccia tipo Recco; prodotti agricoli del Piemonte, vini e spumanti doc, farine e pasta artigianale, biscotti, specialità del Trentino (speck, strudel, canederli, etc etc), Toscana e Sardegna, formaggi e salumi, arancini siciliani, peperoncini, spremuta di melograno e per i più golosi crepes, prodotti al pistacchio, frutta secca e disidratata.

Ed ancora libri del territorio e libri per bambini, ragazzi ed adulti, piante grasse e abbigliamento etnico, incensi, lampade turche e di sale.



Per informazioni sui laboratori ed il programma:

info@espansioneeventi.it - FB Espansione Eventi - www.espansioneeventi.it

Tel. 338-7338321