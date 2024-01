Sanremo: nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo del 25enne trovato ieri senza vita, molti gli interrogativi per gli inquirenti

Ci sono ancora tanti punti di domanda nella tragica vicenda che ha sconvolto gli amici e i parenti di Danilo Fedele, il 25enne di Sanremo scomparso dal 30 dicembre scorso e trovato senza vita, nel pomeriggio di ieri in un tunnel di ispezione del torrente San Romolo, sotto via Pietro Agosti.

Servirà ovviamente capire le risultanze dell’autopsia, che sarà svolta nei prossimi giorni ma, già ieri agli occhi degli inquirenti, era parso che il giovane non riportasse segni evidenti di violenza. Come ci è arrivato Danilo in quell’anfratto che serve per svolger le verifiche sul torrente che scorre sotto la strada? Un modo per capire i suoi movimenti sarà sicuramente quello di visionare le immagini delle telecamere della zona.

Danilo viveva vicino al luogo dove è stato trovato e, mentre gli inquirenti hanno sentito gli amici che lo aspettavano la sera del 30 per organizzare una festa di fine anno, dovranno anche verificare i video che potrebbero averlo immortalato mentre si muoveva nella zona di via Pietro Agosti. Al momento l'ipotesi degli inquirenti è di una morte naturale o qualcosa d'altro ma la prima ispezione del medico legale non ha riportato 'cause esterne'.

Perché Danilo è andato nel tunnel di ispezione? Era solo o in compagnia? Sono questi alcuni degli interrogativi che si stanno ponendo gli inquirenti. Le indagini sono curate dagli agenti del Commissariato di Sanremo, coordinati dal Dirigente Saverio Aricò mentre in Procura si occupa del caso il Sostituto Antonella Politi.