Delibera della Provincia sui contratti, le forti preoccupazioni di Faisa-Cisal e Ugl Trasporti

Le Segreterie Provinciali Autoferrotranvieri Faisa-Cisal e Ugl Trasporti nutrono forti preoccupazioni sulla delibera effettuata dalla Provincia di Imperia che recita una frase dove in caso di mancate condizioni il contratto potrà venire rescisso unilateralmente.

“Questa clausola – spiegano - ci desta molta preoccupazione poiché è stata avviata una procedura di concordato fino ad oggi pubblicizzata in maniera positiva dagli organi competenti che con questa delibera risulta messa in discussione.

Da qui ci sorge spontanea una domanda, qual è la vera sorte di Riviera Trasporti? Questa manovra non sarà servita per cercare di salvare qualche errore svolto da chi amministrava in passato?

Chiediamo trasparenza e verità che dopo gli enormi sforzi fatti dai lavoratori ci sembra almeno il minimo. Quella del piano concordatario e quindi la vendita dei depositi, dopo la delibera di ieri, ci pare una manovra per consegnare Riviera Trasporti ormai depredata di tutti i suoi averi ad una società o ad un gruppo privato”.