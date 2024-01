Ventimiglia, il team Piegavalvole dona defibrillatore pediatrico automatico per i giardini (Foto e video)

Nuovo defibrillatore pediatrico automatico per i giardini pubblici di Ventimiglia. Il team Piegavalvole lo ha consegnato, oggi pomeriggio, all'assessore Serena Calcopietro.

Il defibrillatore pediatrico automatico è stato acquistato dal team Piegavalvole con il ricavato raccolto durante il 3° motor show, manifestazione motoristica a scopo benefico andata in scena lo scorso ottobre nel quadrilatero intorno ai giardini Tommaso Reggio. "Ancora una volta il team Piegavalvole mantiene la promessa fatta e oggi pomeriggio abbiamo consegnato alla città di Ventimiglia, rappresentata dall'assessore Serena Calcopietro, il defibrillatore pediatrico acquistato con i soldi ricavati dalla manifestazione organizzata a settembre nel quadrilatero intorno ai giardini pubblici Mons. Tommaso Reggio" - fa sapere il presidente Nico Martinetto - "Grazie all'aiuto dei nostri associati, dei piloti e del pubblico intervenuto, oltre ad aver già acquistato del materiale donato alla squadra della protezione civile comunale (nello specifico le torce a led ad alta capacità di ricarica e un lunghissimo fascio luminoso per gli interventi notturni e le barre a LED ad altissima luminosità da installare su i mezzi antincendio e di pc) è stato anche possibile acquistare il defibrillatore. Contestualmente all'acquisto e all'installazione avvenuta con il supporto della A&D Academy, il team Piegavalvole ha provveduto a donare (consegnata gratuitamente dall'autosoccorso Cicerone che ringraziamo di cuore) a quest'ultima un'autovettura in configurazione rally che permetterà agli istruttori e agli allievi della A&D Academy di esercitarsi all'estrazione degli equipaggi di vetture da corsa coinvolte in un incidente. Con questa donazione il team Piegavalvole ha quasi raggiunto, dal 2017 ad oggi, la ragguardevole cifra di 40000 euro raccolti e interamente devoluti in beneficenza o per l'acquisto di materiale sanitario o di protezione civile".