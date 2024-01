Nuove telecamere a Sanremo: finalmente un ‘occhio elettronico’ anche per il sottopasso di corso Imperatrice

Il 2024 del Comune di Sanremo inizia all’insegna degli investimenti sulla videosorveglianza cittadina. Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno recentemente approvato il finanziamento dei lavori che serviranno all’installazione di nuovi sistemi in diverse zone della Città dei Fiori. Uno, in particolare, assume grande importanza alla luce di diversi spiacevoli episodi accaduti negli anni.

Le nuove telecamere saranno installate all’incrocio tra via Roma e via Gaudio, nel quartiere di Baragallo all’incrocio di via San Francesco e di fonte alle scuole e, soprattutto, all’interno del sottopasso dell’Imperatrice. Una zona, quest’ultima, che negli anni ha dato vita, quo malgrado, a un angolo di puro degrado in pieno centro. Anche nel clou dell’alta stagione, in estate. Tra spazzatura abbandonata a terra, scritte sui muri e rifiuti di ogni genere, il sottopasso che porta dalla zona antistante il Casinò alla passeggiata dell’Imperatrice si è spesso fatto notare agli occhi dei turisti. Ora, grazie alla nuova telecamera, sarà maggiormente controllato. Inoltre, ovviamente, l’occhio elettronico sarà determinante per rendere maggiormente sicuro un piccolo tunnel che, a certe ore della notte, può destare qualche timore.

Il piano degli interventi previsti dal Comune prevede anche la manutenzione della fibra ottica in corso Marconi, a Pian di Poma. In totale la spesa messa in conto per tutti gli interventi è di 55.500 euro.