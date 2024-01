Sanremo e il Festival dominano le classifiche di fine anno su Google Trends

Fine anno è tempo di bilanci anche per le parole che hanno caratterizzato i 12 mesi precedenti nelle ricerche su Google. In mezzo a cronaca, guerre e adii eccellenti, il Festival si ritaglia sempre un ruolo cruciale nelle ricerche sul web, con un ovvio ritorno di immagine anche per la città che lo ospita.

La voce maggiormente popolata di ricerche festivaliere è senza dubbio “cantanti”. Al primo posto c’è Rosa Chemical e al secondo Fedez, entrambe ricerche figlie della polemica per il bacio sul palco dell’Ariston. Poi, al terzo posto, il vincitore Marco Mengoni seguito da Anna Oxa, Lazza, Mr. Rain, Elodie, Gino Paoli, Ornella Vanoni e Giorgia. Stessa situazione anche per le ricerche “testi canzoni” dove “Due vite” di Marco Mengoni si piazza al primo posto superando anche “BZRP” di Shakira. Poi “Supereroi” di Mr. Rain, “Cenere” di Lazza, “Made in Italy” di Rosa Chemical, “Alba” di Ultimo, “Tango” di Tananai e “Splash” di Colapesce e Dimartino.

Tanto Festival anche tra i dieci personaggi più cercati nel 2023: al terzo posto c’è Peppino Di Capri, al sesto Chiara Francini, al nono Francesca Fagnani e al decimo Luisa Ranieri, tutti ospiti dell’edizione 2023.

Inutile dire che la ricerca della parola “Sanremo” su Google è fortemente concentrata nel periodo di febbraio, in occasione del Festival, con altri picchi a dicembre per “Sanremo Giovani” o in occasione degli annunci di Amadeus sulla prossima edizione.