Ventimiglia: Consiglio comunale, il PD attacca "Bocciare gli emendamenti, questa la collaborazione?"

“Quanto accaduto nel corso del consiglio comunale di questa mattina ha semplicemente dell’incredibile: una maggioranza che si dice assolutamente concorde sull’importanza dei temi e problemi evidenziati dagli emendamenti presentati dai nostri consiglieri, ma poi decide di bocciarli”. Interviene in questo modo il Partito Democratico di Ventimiglia, dopo il Consiglio comunale di questa mattina.

E che prosegue: “Bocciato l’emendamento per aumentare i fondi per le infrastrutture sportive e scolastiche; bocciato l’aumento di fondi da destinare alla canalizzazione delle acque piovane di Via della Chiesa in Frazione Roverino; bocciato l’aumento di fondi per intervenire sulle rette degli asili nido e ripristinare il servizio “vado in centro”; bocciato l’emendamento per aumentare i fondi da destinare al ripristino della ‘Battaglia di fiori Kids’; bocciato l’emendamento per aumentare i fondi da destinare al verde pubblico. Una scelta decisamente poco comprensibile, soprattutto perché assunta con l’impegno verbale del sindaco ad occuparsi di questi temi”.

“Perché quindi votare contro? Era un problema squisitamente politico? È questa la forma di ‘collaborazione’ che immagina il sindaco? Le promesse fatte al microfono ci interessano poco – termina il PD - perché contano i fatti. E i fatti dicono che, nel bilancio approvato questa mattina, sono stati tagliati fondi per svariate centinaia di migliaia di euro al sociale, alle scuole, allo sport e al turismo”.