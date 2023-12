Primo direttivo provinciale di Fratelli d'Italia dopo l'elezione di Gianni Berrino: mirino sulle elezioni

Si è svolto ieri a Sanremo, al Grand Hotel des Anglais, il primo direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, dopo la nomina ufficiale del Senatore Gianni Berrino a segretario.

Si è trattato di un momento di confronto aperto e costruttivo che ha visto anche, da parte del nuovo segretario provinciale, ufficializzare la nomina personale di cinque dirigenti: Fabio Perri, al quale è stata riconfermata l’importante delega agli enti locali, Graziano Pedante, Bartolomeo Isnardi, Guglielmo Guglielmi e Giacomo Pallanca.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno, ampio spazio è stato dato alle recenti elezioni provinciali che hanno visto la riconferma di Manuela Sasso, Sindaco di Molini di Triora. Il risultato elettorale ha visto 56 amministratori locali, metà dei quali non iscritti al partito, esprimere con il proprio voto il consenso per il candidato di Fratelli d’Italia. “Un dato rilevante – evidenzia la segreteria - in prospettiva delle amministrative del 2024 che vedranno 29 comuni della provincia di Imperia andare al voto”.

“Ci aspettano nel 2024 sfide elettorali importanti per la nostra provincia e per le Europee – ha detto Gianni Berrino - e lavoriamo in sinergia con i nostri alleati del centro destra per arrivare a risultati significativi. Questo è un forte segnale di condivisione degli obiettivi che ha da sempre distinto la nostra coalizione, anteponendo alle posizioni personali il bene della collettività”.