Elezioni a Sanremo: Gianni Rolando "Non parlo di politica alla Canottieri, nessun avvicinamento con Mager"

“Alla Canottieri non parlo mai di politica, men che meno in questo periodo pre elettorale”. Sono le parole di Gianni Rolando, esponente di centrodestra che potrebbe anche diventare il candidato a sindaco della fazione legata ai partiti ma anche ad alcune liste civiche, dopo la foto apparsa sui quotidiani cartacei locali, insieme ad Alessandro Mager (probabile candidato di ‘Anima’) ed altri soci dello storico sodalizio remiero matuziano.

“Vado alla Canottieri da 55 anni e Mager da 10 – ha detto Rolando al nostro giornale - ma non ci siamo certo visti per parlare di politica o di elezioni. Non c’è stato nessun avvicinamento con quello che è un amico ma che, se saranno confermate le indiscrezioni e le voci degli ultimi mesi, sarà un avversario politico”.

Nelle ultime settimane più volte si è parlato di una possibile ‘convergenza’ tra il centrodestra e ‘Anima’, ma in molti (dall’una e dall’altra parte) la avevano etichettata come impossibile. Troppo differenti alcune componenti, in particolare quella legata all’attuale Amministrazione, che verrebbe data come molto vicina a Mager ed altrettanto lontana dal centrodestra.

Rolando ha anche spiegato l’incontro dell’altro giorno: “Semplicemente abbiamo delle chat su whatsapp per metterci d’accordo su quali barche libere si può uscire e, al termine dell’uscita in mare, ci siamo visti sulla terrazza per prendere un caffè, Voglio assolutamente lasciar fuori la politica dalla Canottieri, in particolare in questo momento con due possibili candidati, di due fazioni diverse”.

Intanto cresce l’attesa per l’ufficializzazione delle candidature. Se nel centrosinistra si sta lavorando già da settimane con la conferma di Fulvio Fellegara, mancano quelle di Mager per ‘Anima’ (ed altre liste civiche) e Rolando proprio per il centrodestra. Quasi sicuramente arriveranno nel mese di gennaio mentre sono attese anche altre candidature di esponenti meno ‘noti’ che, come ogni volta accade.