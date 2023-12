Bordighera: comune al lavoro per gli eventi 2024, Ingenito "Arte fondamentale per la nostra identità"

L’Amministrazione comunale di Bordighera è già al lavoro per la pianificazione degli eventi 2024; in questi giorni Il Sindaco Ingenito, in stretta collaborazione con l’Ufficio Turismo e Cultura del Comune, si sta concentrando sul calendario delle mostre d’arte, ormai un consolidato appuntamento proposto dalla città delle palme.

“La prossima primavera - commenta il primo cittadino - l’ex Chiesa Anglicana ospiterà una personale di Marco Farotto e, se sarà confermata la disponibilità dell’artista, una mostra dedicata a Sergio Gagliolo. Stiamo portando avanti alcune ipotesi per il mese di settembre, mentre ad agosto come sempre il paese alto si trasformerà in un museo a cielo aperto con Agorà. La vicinanza al mondo dell’arte è da sempre una componente fondamentale dell’identità di Bordighera; continueremo a valorizzarla con grande impegno, in collaborazione con i maestri che qui vivono e creano".