Sanremo: individuato grazie alle telecamere della città il colpevole del raid vandalico del 21 dicembre

E’ stato individuato e denunciato l’uomo che, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre, è si è reso protagonista di un vero e proprio raid vandalico nel centro di Sanremo.

L’uomo, di origine veneta, ha infatti gettato a terra e danneggiato decine di scooter, alcuni in modo serio. L’uomo, come le forze dell’ordine hanno potuto evidenziare grazie alle telecamere di sorveglianza della città dei fiori, ha agito da solo.

I mezzi a due ruote sono stati gettati a terra in via Francia, a ridosso della galleria omonima, ma anche in via Volta e via Roglio. Il raid si è poi concluso nel parcheggio della stazione ferroviaria di corso Cavallotti.

Ancora una volta fondamentali si sono rivelate le telecamere che coprono la quasi totalità della città. L’uomo è stato visto, individuato e denunciato. Del caso si occupano gli agenti del Commissariato.