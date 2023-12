Sanremo: pannello con le principali specie ittiche donato dal Consolato del Mare (Foto)

Il Consolato del Mare di Sanremo, che fa parte della ‘Famija Sanremasca’, ha donato ai pescatori della ‘Piccola pesca’, un pannello illustrativo delle principali specie ittiche dei nostri mari.

Crostacei, Molluschi, Pesci ossei, Pesci cartilaginei, belle immagini di molti animali marini che i nostri pescatori catturano ed offrono al pubblico sui loro banchi a Portovecchio. Pescato a chilometro zero. Il Presidente Onorario Gustavo Ottolenghi, insieme al Console Didier Corte, hanno valutato come e dove posizionare il pannello, per la migliore visibilità.

“L’amicizia e la collaborazione tra i pescatori si Sanremo ed il Consolato del Mare - afferma il Console Gianni Manuguerra - sarà presto riaffermata da nuovi eventi ed iniziative che li vedranno protagonisti”.