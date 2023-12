Sanremo: la solita 'solfa', invasione dei camper a Pian di Poma e lamentele delle società sportive (Foto)

La questione si ripropone ogni Capodanno ed ogni Pasqua. Stiamo parlando dell’invasione dei camper che, regolarmente, viene additata dai sanremesi. Anche questa volta gli amanti del turismo ‘viaggiante’ hanno letteralmente occupato tutta la zona di Pian di Poma, rimasta l’unica utilizzabile vista la cronica assenza di un’area apposita per loro.

Le lamentele arrivate alla nostra redazione, questa volta, sono giunta soprattutto dai fruitori del campo da calcio a Pian di Poma che, nonostante i lavori in pieno svolgimento per il campetto a 7 e per i nuovi spogliatoi, ovviamente continuano ad utilizzare l’impianto per gli allenamenti. E, purtroppo, da alcuni giorni, non hanno più lo spazio per lasciare le auto e le moto, visto che è totalmente occupato dai camper.

Abbiamo fatto un giro e, effettivamente, la situazione è quella che si può vedere nelle foto con i camper ovunque anche se, ad onor del vero, a parte i problemi di parcheggio di chi deve allenarsi, non creano particolari intralci a nessuno. Certo, servirebbe la famosa area camper in modo da agevolare un turismo che, comunque, è importante per Sanremo come per tutte le città.

In attesa dell’area l’unica soluzione è quella di Pian di Poma con centinaia di camper parcheggiati per trascorrere le vacanze di fine anno. Tra l’altro, almeno per quest’anno, non dobbiamo registrare (almeno per ora) parcheggi selvaggi delle case viaggianti sul lungomare Calvino e lungomare Vittorio Emanuele, visto che quest’ultimo è occupato dal Luna Park.