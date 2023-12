Regione: emendamento di Mabel Riolfo "Un incentivo abitativo per il personale sanitario"

“Con il mio emendamento, presentato in sede di bilancio e approvato all’unanimità dall’Assemblea legislativa della Liguria, ho voluto dare un incentivo abitativo al personale sanitario”. Lo ha detto Mabel Riolfo, consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega in Regione Liguria

“La misura prevede che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ARTE), vengano assegnati, in quota fino al 15 per cento, agli operatori sanitari e sociosanitari che esercitano la professione nell’ambito dell’Asl di appartenenza del comune. Un modo per fronteggiare la carenza di personale sanitario di cui soffre la Liguria, soprattutto nell’entroterra, dove è difficile trovare medici che presidino il territorio e rendere più attrattiva la nostra regione per il personale medico e sanitario”.

“L’emendamento in questione – termina Riolfo - non genererà nuove spese, così come l’altro mio emendamento che ha avuto l’ok della Regione e che prevede che le Asl liguri possano fare accordi per individuare locali, che non sono dedicati ad assistenza sanitaria, da adibire a foresterie per gli operatori sanitari e gli specializzandi”.