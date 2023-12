Ritrovare la tonicità: eliminare la pelle in eccesso dopo una perdita di peso

Il problema della pelle in eccesso è particolarmente sentito da chi è riuscito a perdere molto peso. E’ anche molto diffuso, riguarda sia le donne che gli uomini, gli anziani come i giovani. Per fortuna, è un problema cui si può porre rimedio.

Ne parliamo qui, presentando il fenomeno e le sue cause, per poi passare ai rimedi per eliminare la pelle in eccesso. Rimedi che, è il caso di anticiparlo, sono anche chirurgici

Il problema della pelle in eccesso

Quello delle pelle in eccesso è un fenomeno molto fastidioso ma anche… Sconfortante. Immaginate di esservi impegnati lungamente per perdere peso, e di aver raggiunto l’obiettivo a costo di grandi sacrifici. Eppure, non siete ancora soddisfatti della vostra immagine. La pelle, magari intorno alla pancia e sulle braccia (le parti più colpite), appare cadente, sovrabbondante. Ecco che tocca rimandare, ancora una volta, il momento in cui sarà possibile mostrare orgogliosi il proprio corpo, tornare al mare, sfoggiare il proprio fisico in palestra etc.

Va detto che non tutti coloro che dimagriscono subiscono lo scotto della pelle in eccesso. In realtà, il fenomeno è legato a cause specifici.

● Obesità di lungo periodo. Chi è stato grasso per molto tempo, rischia di ritrovarsi con la pelle in eccesso una volta dimagrito. Il motivo è semplice: i tessuti sono abituati a un certo volume, e quindi fanno fatica ad adattarsi al nuovo “assetto”.

● Dimagrimento rapido. E’ la causa principale. Chi dimagrisce rapidamente, e magari va oltre la dieta e l’attività fisica (es. intervento di riduzione gastrica), va incontro abbastanza spesso a pelle in eccesso. Il motivo in questo caso ha a che vedere il tempo. Il tempo necessario ad adeguarsi che la pelle non ha avuto.

● Età avanzata. La pelle in eccesso è anche una questione di tonicità, di elasticità. E’ ovvio che la pelle di una persona anziana sia meno tonica, elastica e reattiva della pelle di una persona nel fiore degli anni.

Le soluzioni alla pelle in eccesso

Eliminare la pelle in eccesso si può. A volte, quando il fenomeno non è particolarmente accentuato, non è molto difficile e non richiede una soluzione chirurgica. Per esempio, si potrebbe agire sui muscoli. Tonificare i muscoli, in questo caso come tanti altri, significa anche tonificare la pelle. Il riferimento è agli esercizi che coinvolgono gli addominali, se la pelle in eccesso coinvolge la pancia e i fianchi. Addominali di qualsiasi tipo: ai retti, trasversali, obliqui.

Si potrebbero assumere, ovviamente previo consiglio medico, degli integratori alimentari. Hanno dimostrato una certa efficacia quelli a base di collagene idrolizzato. Il collagene è un alleato anche dal punto di vista topico, e può essere assunto mediante l’applicazione di creme rassodanti.

Esistono poi rimedi un po’ più invasivi ma non esattamente chirurgici, come gli ultrasuoni. Il loro scopo è la produzione di collagene nel derma profondo, il ché porterebbe a una maggiore tonicità. Questo rimedio, va detto, è giudicato da alcuni come controverso.

Un focus sull’addominoplastica

Parliamo ora del rimedio più invasivo: l’addominoplastica. Si tratta di un intervento chirurgico vero e proprio, che prevede la rimozione della pelle in eccesso. In virtù di ciò, è efficace nel cento per cento dei casi.

L’intervento è invasivo sì, ma come qualsiasi altro intervento che implica la manipolazione e/o il taglio di tessuti. E’ comunque molto sicuro, le complicazioni sono ridotte al minimo o sono addirittura inesistenti.

L’operazione può durare da un’ora a cinque ore, a seconda della gravità del disturbo. A differenza di altri interventi di chirurgia plastica o estetica potrebbe richiedere il ricovero di un paio di giorni, il tempo necessario alla rimozione dei drenaggi oppure potrebbe essere effettuato in day-surgery.

Dopo la rimozione dei drenaggi può iniziare il decorso domestico. Il paziente indossa una guaina elastica per tutto il periodo che separa le dimissioni dalla rimozione dei punti e la completa cicatrizzazione delle ferite. In genere questo periodo non va oltre le 3-4 settimane.

Per inciso, l’addominoplastica può essere utile anche per rimuovere grasso resistente, in questo caso si parla di lipo-addominoplastica. Può essere utile anche per risolvere la diastasi dei retti addominali, ovvero la distanza eccessiva tra i muscoli addominali destri e sinistri, fenomeno che riguarda ancora una volta le persone molto in sovrappeso ma anche le donne che hanno partorito da poco.