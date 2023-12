Sanremo: sul sito web del Comune pubblicato l’avviso per la solidarietà alimentare

Pubblicato sul sito web del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) l’avviso per l’assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare.

“C’è tempo sino al 15 febbraio 2024 – spiega l’assessore alle politiche sociali Costanza Pireri – per presentare domanda per l’assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare per quelle famiglie che si trovano in stato di bisogno: continua infatti l’attenzione dell’amministrazione comunale verso coloro che sono in difficoltà”.

Riguardo all’assegnazione dei contributi, i principali requisiti richiesti sono:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione

- avere la residenza anagrafica nel Comune di Sanremo

- avere il nucleo familiare convivente, coabitante e coresidente

- essere in stato di bisogno

- essere in possesso di attestazione ISEE ordinario in corso di validità del nucleo familiare

La domanda deve essere presentata UNICAMENTE tramite il format on line sul sito www.comunedisanremo.it:

- servizi online

- istanze online

- apertura pratiche

- servizi sociali

- pratiche on line

La documentazione e il modulo si trovano anche nella sezione “Bandi e avvisi” del sito web (sotto l’avviso scaricabile). Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Interventi Social:

- al numero di telefono 0184/52901

- all’indirizzo e-mail contributoalimentare@comunedisanremo.it.