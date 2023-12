Ventimiglia: ai giardini pubblici il primo torneo di minigolf per persone con disabilità

Ai giardini pubblici 'Tommaso Reggio', si è svolto il primo torneo di minigolf per persone con disabilità alla presenza del vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Marco Agosta e dell’assessore allo Sport Serena Calcopietro.

“È per me motivo di grande orgoglio ed emozione poter assistere a questo primo torneo - commenta Marco Agosta - per troppo tempo infatti la disabilità è stata vista come un limite da e per le persone, limite che influisce maggiormente nei rapporti sociali ed interpersonali, ad oggi questo limite non deve più esistere e, lo svolgimento di questo torneo di minigolf ne è la riprova; poiché, grazie allo sport ed ad iniziative di questo tipo è possibile dar vita a momenti di socialità e di aggregazione, capaci di eliminare quelle barriere sociali che in alcuni casi persistono”.

“Se dovessi scegliere uno slogan per questa iniziativa – aggiunge Serena Calcopietro – la titolerei “I limiti non esistono”, si potrebbe dire che ormai non c’è un limite preciso su cosa un soggetto disabile possa o non possa fare. Lo sport ha dimostrato come le sue attività facciano sentire chi le pratica parte di un gruppo, a maggior ragione lo sport per disabili è anche un’attività ricreativa che può aprire le porte ai legami sociali che consentono di raggiungere quei traguardi di inclusione con benefici irrinunciabili a favore dei disabili praticanti. Oltre a quelli noti per la salute, ci sono gli aspetti emotivi e sociologici; lo sport per disabili ha un grande pregio cioè quello di unire e creare amicizie, nessun handicap può fermare la voglia di divertirsi e di mettersi alla prova”.

“Ringraziamo – concludono gli assessori - le realtà come la Spes e l’associazione “Amici dei Disabili”, Devid Fiori che si è reso disponibile ad ospitare questo importante evento, Christian La Fata e Bruno Ramon di Pasta Fresca Morena, efficaci organizzatori di questo primo torneo di minigolf per ragazzi disabili; a loro va il plauso ed il ringraziamento nostro e dell’Amministrazione tutta, con l’impegno che ci vedrete sempre in prima linea nella promozione di ogni iniziativa finalizzata all’inclusione ed al superamento delle barriere che ancora ostacolano le attività dei diversamente abili”.