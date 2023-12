Riforma dell’assistenza agli anziani: la Confartigianato illustra il patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza

Un ‘Manifesto’ con i criteri da rispettare affinché i Decreti attuativi della Riforma sulla non autosufficienza che il Governo dovrà redigere entro gennaio 2024 siano coerenti con le indicazioni della Legge 33/2023 e rispondano adeguatamente alle esigenze di anziani e familiari. È il documento che le 60 organizzazioni del 'Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza' hanno inviato al vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci.

Dodici criteri che le associazioni aderenti al 'Patto' hanno messo nero su bianco, suddivisi in quattro macro-obiettivi: costruire un sistema unitario; introdurre nuovi modelli d’intervento; sostenere i diversi soggetti coinvolti nella non autosufficienza e utilizzare un metodo costruttivo. I criteri sono accompagnati da un set di indicatori operativi che, successivamente alla presentazione pubblica dei Decreti, permetteranno di verificarne l’effettivo rispetto.

Attraverso il ‘Manifesto’ la comunità italiana della non autosufficienza ha rilanciato il suo appello a sostegno dell’assistenza a circa 10 milioni di persone: sono gli anziani non autosufficienti, i loro caregiver familiari e chi li assiste professionalmente. A marzo è stata approvata la Legge di riforma dell’assistenza (Legge Delega 33/2023) attesa da 25 anni, che può costituire quella svolta tanto agognata. Tuttavia, l’assenza di finanziamenti dedicati in Legge di Bilancio – con un esito contrario alle diffuse aspettative – ha rappresentato una delusione cocente. Ora arriva l’occasione per cambiare direzione. Entro fine gennaio, infatti, in attuazione della Legge Delega 33/2023 il Governo presenterà i Decreti Legislativi, che dovrebbero tradurre l’impianto normativo generale in indicazioni puntuali. È impossibile sottovalutarne il peso decisivo.

“Si tratta di iniziative - dichiara il Presidente di ANAP Confartigianato Imperia Gianni Canale - che mi trovano totalmente d’accordo. Come ulteriore misura si potrebbe pensare ad una migliore promozione di tutte le Associazioni di Promozione Sociale (Aps) come l’ANCOS le quali, attraverso il versamento del 5 per mille nella dichiarazione dei redditi, dedicano le loro attività a progetti che comprendono l’impegno civile e la solidarietà nei campi culturale, sociale, assistenziale e creativo”.