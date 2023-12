Riva Ligure, Sindaco Giuffra: "Traccio un bilancio dei miei nove anni e mezzo, per il 2024 waterfront riqualificato e tanto altro"

È tempo di bilanci a Riva Ligure, dove il sindaco della cittadina costiera, Giorgio Giuffra, ha spiegato quanto fatto in 9 anni e mezzo di amministrazione.

“L’anno che si sta concludendo è sicuramente stato ricco di impegni e di risultati - spiega Giuffra -. Siamo arrivati a 9 anni e mezzo della nostra esperienza amministrativa e dopo tutto questo tempo posso dire che il Comune di Riva Ligure ha portato a casa interventi sul proprio territorio pari a 30 milioni di euro che per un paese di meno di 3.000 abitanti è una cifra considerevole e ragguardevole. Gli euro successivi a questi 30 milioni sono quelli più importanti perché ci consentiranno di continuare con le nostre progettualità”.

Resta ancora tanto da fare per il 2024, le idee in cantiere non mancano e nemmeno le risorse per realizzarle.

“L’obiettivo nel 2024 è di proseguire il cambiamento del waterfront, ovvero della nostra passeggiata a mare che andremo a rivisitare completamente - puntualizza il Sindaco Giuffra -. Abbiamo già preso due contributi: uno di rigenerazione urbana nel 2022 e un FUNT (fondo unico nazionale del turismo) nel 2023. Due contributi importanti e speriamo di portarne a casa un terzo per avere dal torrente Caravello al torrente Santa Caterina un waterfront completamente riqualificato”.

Non solo litorale, ma anche un progetto volto a collegare la parte nuova a quella più antica della città.

“Questo non significa che ci interessi soltanto il litorale ma stiamo anche attendendo con ansia l’inizio dei lavori che la Regione Liguria appronterà sul torrente Argentina che interesseranno anche il nostro Comune. E, per quanto riguarda le zone più periferiche - proseguire Giuffra -, abbiamo già ottenuto da parte del Ministero un contributo importante per la messa in sicurezza del Rio Pertusio che è pari ad un milione di euro. Sicuramente faremo leva in tutte quelle istituzioni che possono esserci di ascolto per ottenere un finanziamento che ci consenta di unire la parte nuova del paese alla zona più vecchia con un sottopasso che da via Pastonchi conduca alle scuole”.

A Riva Ligure c’è anche posto per tanta solidarietà, con un progetto che va in soccorso ed è rivolto principalmente a famiglie indigenti, anziani e fragili.

“Tra le attività routinarie, in questi giorni abbiamo presentato il nostro bilancio delle attività sociali del 2023 che riteniamo essere le più importanti, specie quelle dell’ultimo periodo - sostiene il Sindaco Giuffra -. Le abbiamo volute chiamare ‘le luminarie del cuore e della solidarietà’. Abbiamo fatto delle luminarie bellissime senza limitarci però all’apparenza, ma dietro vogliamo dare della sostanza ai nostri cittadini”.

Un pensiero va anche ai commercianti, i quali meritano di mostrare le loro attività immerse in un contesto adeguato all’attuale periodo di festività natalizie.

“La nostra è una attività costante. Stiamo facendo delle manifestazioni natalizie importanti: c’è sia la parte che in questi giorni di festa deve dare allegria alle persone, sia quella che deve dare il giusto riconoscimento a chi con fierezza tiene aperte le porte delle proprie attività commerciali. I commercianti meritano un paese allegro da presentare a turisti e residenti in questo periodo dell’anno. E, per terminare - conclude Giuffra -, c’è tutto quel lavoro programmatico che porteremo a termine nei prossimi mesi”.