Fiorentino (Prima Imperia) replica a Sardi: "Scorretto banalizzare la posizione della maggioranza!"

"Ci tengo bene a rinnovare e rimarcare che la posizione di tutta la maggioranza, è unanime verso un’attività diplomatica che porti ad un cessate al fuoco immediato e alla creazione di corridoi umanitari necessari per un’assistenza civile dovuta. Non mi sembra per cui corretto banalizzare la posizione della maggioranza etichettandola come 'quelli' che si sono opposti al cessate al fuoco partecipando per cui in modo indiretto ad alimentare i volumi del conflitto stesso". Ad intervenire replicando al consigliere Lucio Sardi e Matteo Fiorentino di 'Prima Imperia' che spiega: "Proprio perché la maggioranza aveva il pieno interesse ad esprimersi in modo serio ed utile si è provato ad aprire un tavolo di dialogo con il consigliere Sardi, il quale, anche se più volte sollecitato, ha scelto di non avere minima apertura. Anche quando in ultima battuta, personalmente ho richiesto il ritiro della mozione, con la promessa di portare in consiglio comunale un testo condiviso".

"Noi siamo per la pace e per il rispetto dell’essere umano, non è un caso e nemmeno una banalità, che tra le modifiche poste all’attenzione del consigliere proponente, c’era il pieno impegno a sollecitare l’intervento del consiglio di sicurezza delle nazioni unite affinché possa portare avanti con decisione ogni passo necessario alla risoluzione del conflitto israeliano-palestinese. Semplicemente, come già espresso in Consiglio Comunale, la maggioranza riteneva opportuno dare il giusto equilibrio indicando in modo specifico e puntuale quella che è la realtà dei fatti, la stessa che se accettata da entrambe le parti, potrà essere garante per l’inizio di un’attività diplomatica condivisa. Non ci sono vite che valgono meno di altre - conclude Fiorentino -, ne tanto meno cause che devono avere una maggiore o diversa attenzione, esiste solo il rispetto e la tutela dell’essere umano a prescindere da ogni personale ideale politico".