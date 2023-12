Ventimiglia, deinà cantau: al Mar il Natale nella tradizione cantata del Ponente ligure (Foto e video)

Il Natale nella tradizione cantata del Ponente ligure, rievocata dallo storico Erino Viola, vicepresidente della Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e segretario generale della Fondazione Giuseppe Biancheri di Ventimiglia, al centro del tradizionale scambio degli auguri al Mar di Ventimiglia andato in scena al Forte dell'Annunziata ieri pomeriggio.

I canti e le poesie soni stati curati da Cecilia Pini, mezzo soprano e direttrice del Coro Polifonico Città di Ventimiglia, da Mariacristina Brettone, interprete del teatro classico e contemporaneo e da Marco Scullino, console rappresentante Cumpagnia d'i Ventemigliusi. Per l'occasione è intervenuta anche l'assessore Serena Calcopietro. "La nostra amministrazione desidera valorizzare sempre di più questa realtà" - sottolinea l'assessore Serena Calcopietro - "Siamo attivi in questi giorni per terminare l'iter burocratico per quanto riguarda l'assegnazione del servizio ristoro proprio in questo punto del Mar".

L'evento era l'ultimo appuntamento del ciclo di conferenze “Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri”, organizzato dal Museo Civico “Girolamo Rossi” in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della città di Ventimiglia e la sezione intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. In conclusione, si è svolto un momento conviviale per lo scambio degli auguri con brindisi propiziatorio.