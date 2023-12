Vallecrosia: domenica 'Passeggiata con Babbo Natale' sul lungomare Marconi

Domenica 23 dicembre L'oratorio Don Bosco Vallecrosia in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza la Passeggiata con Babbo Natale.



"Vi aspettiamo alle 15.00 a Vallecrosia - spiegano gli organizzatori - sul lungo mare Marconi per accompagnare Babbo Natale in un piccolo percorso in compagnia dei suoi aiutanti che vi faranno ballare e cantare in allegria. La passeggiata si concluderà in Oratorio Don Bosco dove verrà distribuito un piccolo regalo a tutti i bambini presenti. Non potranno mancare i giochi a stand del villaggio di Natale con ricchi premi e poi, cioccolata calda, vin brulé, pop corn e crepes dolci. insomma, tutto è pronto per trascorrere il pomeriggio della vigilia insieme, vi aspettiamo domenica ore 15 sul lungomare Marconi di Vallecrosia