"10 comuni", nuova convenzione tra Ventimiglia e la Camera di Commercio Italiana a Nizza

Il Comune di Ventimiglia ha aderito al progetto '10 Comuni', della Camera di Commercio Italiana di Nizza, giunto alla sua 5° edizione. Si tratta di un’iniziativa dedicata alle città che desiderano sviluppare il proprio brand turistico in territorio francese, attraverso efficaci strategie di comunicazione e marketing quali: materiale pubblicitario condiviso, pubblicazione di informazioni su importanti testate giornalistiche della Costa Azzurra ed organizzazione di fiere ed eventi promozionali. Il progetto selezionerà 10 destinazioni italiane creando un itinerario che permetta, ai turisti francesi, di scoprire la cultura, la gastronomia ed il patrimonio del territorio italiano, il tutto reso accessibile grazie alla guida “Visitez l’Italie” (https://ccinice.org/it/visita-italia/) sia cartacea sia digitale.

“Tra gli obiettivi strategici e programmatici di questa Amministrazione vi è il rilancio dell’immagine turistica, culturale, artistica, ambientale e paesaggistica della Città da realizzarsi anche attraverso proposte come questa, volte al rilancio della cultura intesa anche in senso lato come patrimonio, storia dei luoghi e delle popolazioni, scoperta e riscoperta delle vicende storiche che hanno attraversato il territorio e l’affermazione delle tradizioni popolari - dichiarano il Sindaco, Flavio Di Muro, e l’Assessore al Turismo, Serena Calcopietro -. Investire nella cultura permette non solo di attivare un potente volano sociale ed economico, capace di favorire la crescita del territorio e della comunità, di stimolare la creatività, la coesione e la relazione sociale ma anche di attrarre risorse sul territorio, sotto forma di capitali economici ed intellettuali e generare reddito anche promuovendo e rilanciando una molteplicità di settori produttivi tra loro fortemente interconnessi. Più precisamente – concludono - la convenzione definisce i servizi che saranno erogati dalla Camera di Commercio Italiana a Nizza con l’obiettivo di accompagnare ed accrescere lo sviluppo economico, turistico e culturale dei Comuni aderenti al progetto”.