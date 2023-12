Sanremo: aperto Bando per selezione delle iniziative culturali presso il Forte Santa Tecla

È stato pubblicato in questi giorni il bando per la selezione delle iniziative culturali che si svolgeranno presso Forte Santa di Sanremo nel corso della prossima stagione (maggio 2024 - gennaio 2025).

Il bando, redatto da Direzione regionale Musei Liguria in sinergia con il Comune di Sanremo, mira a raccogliere le proposte per eventi e manifestazioni culturali. Come ogni anno le candidature ed i progetti saranno vagliati dal Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico e il termine per la presentazione sarà il prossimo 28 febbraio 2024.

Lo scorso hanno sono pervenute oltre 40 proposte tra le quali sono state selezionate quelle che hanno definito il calendario della stagione.

Il bando è aperto ad artisti, associazioni ed enti culturali e le iniziative dovranno essere corredate da un progetto descrittivo e di allestimento sul quale il Comitato si esprimerà entro il prossimo 31 marzo.

Si tratta di un passaggio importante nell’attività di Forte Santa Tecla poiché consente la definizione del programma manifestazioni e garantisce, oltre alla partecipazione delle realtà culturali del territorio, anche l’apertura a proposte ed iniziative provenienti da oltre i confini liguri.

Nel corso della stagione 2023 il Forte di Santa Tecla ha registrato un notevole aumento di visitatori rispetto all’anno precedente, proponendo una programmazione di eventi particolarmente variegata come: mostre di arte contemporanea, rassegne di fotografia, cicli di incontri e talk, spettacoli teatrali, concerti, lezioni di yoga oltre ad attività rivolte ad ai più piccoli.

Il bando completo è consultabile sul sito di Forte Santa Tecla alla pagina

https://fortesantatecla.cultura.gov.it/bando-per-la-selezione-delle-proposte-di-iniziative-da-svolgersi-a-forte-santa-tecla/