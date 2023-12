Flu point, ecco gli ambulatori degli MMG aperti in Asl1 dal 23 dicembre al 7 gennaio

In considerazione dell’aumento della circolazione dei virus respiratori, in particolare influenza e covid, e considerando il rischio di sovraffollamento dei pronto soccorso nei giorni festivi, Regione Liguria con Alisa, le Asl liguri e i Medici di Medicina Generale hanno siglato un accordo per l’apertura straordinaria di ambulatori, distretti e studi medici, per rispondere ai bisogni di salute che richiedono una risposta tempestiva, ma rispetto alla quale non si rende necessario l’accesso ai Pronto Soccorso. Rilanciando e implementando l’esperienza dello scorso anno, in tutta la Liguria, in collaborazione con le ASL sono stati definiti nei distretti le azioni per il potenziamento dell’offerta che sarà attivata per il periodo delle festività natalizie, dal 23 dicembre al 7 gennaio.



Scaricale il file a questo link per leggere gli ambulatori aperti nei veri Distretti Sanitari.