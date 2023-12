Cuneo Lube, Fortec e CNA: Un Patto con l’Istituto Marconi di Imperia per formazione e crescita professionale

Nell'ambito di una proficua collaborazione tra il mondo imprenditoriale e quello scolastico-educativo, venerdì scorso si è svolto presso l'Aula Magna dell'I.I.S. G. Marconi di Imperia un incontro di notevole rilevanza. I titolari di Cuneo Lube, Fortec, e il direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, si sono riuniti con gli studenti del corso meccanico e meccatronico per un meeting formativo volto a consolidare il rapporto tra le aziende e l'istituto scolastico.

Questo secondo appuntamento nell'anno scolastico testimonia l'impegno costante delle aziende e dell’associazione che rappresenta gli artigiani nel promuovere la formazione professionale e aprire nuove opportunità agli studenti. Ulteriori incontri sono già programmati per il prossimo futuro, confermando la volontà delle parti di coltivare una collaborazione a lungo termine.

Nel mese di ottobre, gli studenti del corso serale hanno avuto il privilegio di partecipare a un corso sulle auto elettriche, patrocinato dalla CNA e tenuto dal titolare della Fortec, Fiorenzo Tirotta, affiancato da un team di esperti del settore. L'iniziativa ha offerto agli studenti una prospettiva pratica e approfondita sulle ultime tecnologie automobilistiche, arricchendo il loro bagaglio formativo.

“L'iniziativa di donare agli studenti le tute da meccanico sottolinea la nostra attenzione nei confronti dell'istruzione e della sicurezza sul lavoro. Questa generosa donazione simboleggia altresì il desiderio di supportare gli studenti nel loro percorso di apprendimento e di prepararli per il mondo professionale” rimarca il direttore di CNA Imperia.

La partecipazione di Fiorenzo Tirotta della Fortec, ex studente dell'Istituto, ha reso l'incontro ancora più significativo e toccante. Il suo appassionato intervento con l’incoraggiamento agli studenti affinché perseguano i propri sogni con determinazione e lavorino duramente per realizzarli riflette l'importanza di ispirare e motivare le nuove generazioni.

Il dirigente del Marconi, Massimo Salza, ha espresso profonda gratitudine per la generosa iniziativa sottolineando l'importanza della collaborazione intrapresa che, unendo cultura, curiosità ed applicazione, può portare a risultati eccellenti.

Sottolinea Salza: “Questa collaborazione esemplare tra imprese, associazioni di categoria che rappresentano il mondo del lavoro e i mestieri artigiani e istituzioni scolastico-educative dimostra come l'interazione sinergica tra il settore accademico, del lavoro e quello professionale possano interagire in modo sinergico per il beneficio degli studenti e della comunità locale”.