Riva Green: un'antica tradizione gastronomica e rilanciato il turismo all'insegna della sostenibilità, successo per la festa popolare

Nell'ultimo week end la cittadina di Riva Ligure ha vissuto due importanti giorni dedicati alla sostenibilità ambientale, che hanno coinvolto le scuole e le famiglie e che si sono conclusi con una grande festa dedicata alla Torta dolce di zucca.

Le feste popolari sono da sempre momenti di aggregazione e celebrazione per le comunità locali. Non fa eccezione il comune guidato dal sindaco Giorgio Giuffra che con la sua giunta è da sempre impegnato sui temi della sostenibilità ambientale.

Una delle ricette più antiche del paese, tramandata di generazione in generazione è stata riscoperta e presentata al pubblico in alcuni casi con un tocco innovativo e contemporaneo, ma mantenendo il legame tra passato e presente con una sinergia perfetta, dove il cibo diventa un veicolo per far rivivere le tradizioni e la cultura di un territorio.

L'idea era semplice, festeggiare e rievocare una preparazione tipica del paese, con un evento promosso con impegno dall’assessore Francesco Benza e con il sostegno dell’assessore al marketing della regione Liguria, Alessandro Piana. Oltre all’impegno della Giunta ed egli uffici comunali, hanno contribuito al successo della manifestazione anche la grande partecipazione della comunità, il coinvolgimento delle scuole e la preziosa collaborazione con la giornalista e divulgatrice alimentare Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina e con il giornalista enogastronomo Claudio Porchia, che insieme hanno curato e gestito con professionalità e cura il programma della due giorni.

Il concorso gastronomico, che ha chiuso la manifestazione ha registrato un’ottima partecipazione, con 12 torte in gara realizzate con l’entusiasmo di far rivivere questo antico dolce della tradizione popolare.

Non facile il lavoro della giuria coordinata dal giornalista Claudio Porchia e composta da Renata Cantamessa, giornalista; Marco Corradi, giornalista; Raffaella Fenoglio food blogger; Roberto Fiumara, artigiano pasticcere; Terry Prada chef; Massimo Ratti presidente “A Mea Riva” e Marco Risso sommelier.

A questo link troverete i risultati del contest, vinto da due giovani, Viola e Azzura, che si sono assunte l’impegno di mantenere una tradizione molto sentita nel paese.

https://www.traveleat.it/2023/12/18/leggi-notizia/argomenti/eventi-26/articolo/riva-ligure-viola-e-azzurra-vincono-il-primo-concorso-per-la-migliore-torta-dolce-di-zucca-galler.html

“Un clima di condivisione e di festa che ha portato all'ottima riuscita dell'evento -commenta il vice presidente con delega all'Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana - e ad un alto livello nel concorso. La manifestazione ha rimarcato l'importanza della tradizione e della qualità delle produzioni. Affacciarsi alle De.Co. per la torta dolce di zucca potrà essere un ulteriore elemento di slancio e di sviluppo, consci che l'agroalimentare e le sue ricette sono tra i vettori della Liguria più autentica".

“La prima edizione de La festa della Torta (dolce) di Zucca di Riva si è conclusa molto positivamente” ha commentato Francesco Benza assessore che insieme alla consigliera Silvia Boeri si è impegnato nella realizzazione dell’evento.

“Sono stati due giorni intensi – prosegue Benza - e ricchi di orgoglio ed emozioni. La sintesi di questo evento la si può trovare nelle vincitrici del contest, Viola e Azzurra, due giovanissime ragazze che saranno le prime depositarie del nostro piatto tipico identitario e tradizionale. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso questo evento possibile. Ora proseguiremo il lavoro con il riconoscimento della De.Co e con la speranza che questo prodotto possa tornare ad essere disponibile nei locali ed esercizi commerciali del nostro paese. Il successo della festa, con la combinazione fra cucina tradizionale e attenzione per l'ambiente crea un'esperienza autentica e contribuisce a creare una maggiore consapevolezza riguardo all'importanza della tutela dell'ambiente”.