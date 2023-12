Torna il consiglio comunale a Bordighera: tra i punti bilancio, imposta e cimitero degli animali (Foto)

Torna il consiglio comunale a Bordighera. Giovedì prossimo, il 21 dicembre, alle 19, andrà, infatti, in scena nella sala rossa del Palazzo del Parco, in via Vittorio Emanuele, la seduta che vede undici punti all'ordine del giorno.

Si parlerà della ratifica della nona variazione al bilancio di previsione 2023/2024/2025; dell'approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria “IMU” - anno 2024; dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - determinazione aliquota anno 2024; della modifica al regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - legge 160/2019 e di urbanistica, in particolare della verifica annuale delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e alle attività terziarie.

Verranno discussi anche il bilancio di previsione periodo 2024/2025/2026 e aggiornamento del documento unico di programmazione (Dup); la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici a rilevanza economica; i servizi cimiteriali, in particolare delle modificazioni al regolamento comunale dei servizi funebri e del cimitero e dei criteri di massima per inumazioni e tumulazioni di animali di affezione nel territorio comunale e realizzazione del “Cimitero degli animali"; di commercio, in particolare della disciplina del commercio su aree pubbliche, della Fiera della Befana Bordigotta e della modifica della denominazione e del periodo di svolgimento e lo sportello unico attività produttive, in particolare della modifica del regolamento per il decoro delle aree esterne delle attività commerciali in sede fissa e delle attività artigianali.

Verranno, inoltre, presentate dal gruppo consiliare “Insieme” due interpellanze: una in merito alla gestione di Villa della Regina e una sulle possibili situazioni di pericolo connesse ai cantieri attualmente attivi sul torrente Rio Borghetto.