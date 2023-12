Sanremo: ottima partecipazione per 'Cometa, la festa del dono', una domenica a Villa Ormond

Grande partecipazione di famiglie, grandi e piccini ieri al parco di Villa Ormond a Sanremo, dove si è svolta la seconda edizione di ‘Cometa, la festa del dono’, realizzata dalle associazioni ‘Centro di aiuto alla vita’ e ‘Talea’.

E’ stata una domenica speciale dedicata alla magia del Natale e al piacere di donare. I bambini hanno potuto partecipare a laboratori creativi, cimentarsi nell’arte dell’uncinetto, ascoltare le letture a tema di Ilaria, conosciuta sul web come ‘Maestra tra le fiabe’, ascoltare le dolci note di Elena Mazzullo, incantevole arpista. Era attivo anche l’Ufficio Postale di Babbo Natale collegato direttamente al Polo Nord, a cura della libreria-cartoleria ‘Penna e Calamaio’.

C’è stato uno spazio dedicato allo scambio di libri e alla pesca dei giocattoli in cerca di una nuova opportunità per essere amati. Un posto speciale è stato riservato all’associazione Enpa. La fotografa Morgane Martinez, ha realizzato magici ricordi e per scaldare cuore e mani si è bevuta tanta cioccolata calda.