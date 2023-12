Sanremo: a Palazzo Roverizio il concerto di Natale dell'Happy Chorus

A seguito della calorosa partecipazione del pubblico in piazza Borea d’Olmo, Happy Chorus entra a palazzo Roverizio lunedì e martedì alle 21 con il suo “Christmas concert” un viaggio tra il gospel e il pop cristiano. “Un’esperienza coinvolgente e toccante per chiunque desideri vivere il Natale in un’atmosfera di festa e condivisione” dichiarano gli organizzatori.

Mentre martedì i loro canti faranno da leit motiv al primo evento di preghiera carismatica comunitaria che ritorna dopo anni a Palazzo Roverizio.