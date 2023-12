Sanremo: arriva la firma della convenzione per il progetto di Portosole, a breve via l'ecomostro

In attesa di quello che accadrà per il porto vecchio cresce quella per la convenzione tra il Comune di Sanremo e il gruppo Reuben, prevista per domani.

La convenzione è finalizzata, oltre alla demolizione del cosiddetto ‘ecomostro’, alla costruzione del nuovo albergo ma anche una serie di importanti interventi di riqualificazione di spazi pubblici e pubblico servizio.

- la sistemazione dell’area limitrofa alla passeggiata Trento Trieste e inizio Via del Castillo, con la creazione di una rotonda e sistemazione a verde lungo la strada di accesso al sottopasso di Via del Castillo, a Via Gavagnin e all’ingresso di Portosole, che verrà arretrato per consentire una maggiore fruibilità della rotatoria;

- la realizzazione di un collegamento con Via Vesco (quartiere di San Martino) e parapetto lungo Via Gavagnin;

- la realizzazione di parcheggi a raso ad uso pubblico;

- la realizzazione di un’area verde ad uso pubblico a livello banchina (area che potrà essere utilizzata anche per eventi turistici organizzati dal Comune);

- la copertura dell’autorimessa a Villa Magnolie: un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per consentire di risolvere l’annoso problema della mancanza di parcheggi per i ragazzi del Liceo Cassini;

- la realizzazione di un edifico per le dogane e servizi pubblici;

- la realizzazione di un impianto di illuminazione, di ringhiere e cancellate protettive in Via Gavagnin;

- la realizzazione di una barriera protettiva del Rio San Lazzaro per migliorare la fruibilità dello spazio acqueo;

- la realizzazione di un impianto destinato al potenziamento del ricircolo delle acque nel bacino d’acqua antisante Portosole.