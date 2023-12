Protesta al cantiere del Tenda: un lettore si unisce idealmente a commercianti e ambulanti

"Buonasera, vorrei unirmi idealmente a quel manipolo di ardimentosi che protesteranno sul versante italico del colle di Tenda. Sicuramente sbatteranno contro il muro di gomma costruito da Anas e soci che illuderanno, ancora una volta, con false promesse che sanno già di non poter mantenere. Eppure, con caparbietà e coraggio, tipiche degli abitanti di quelle valli e con un pizzico di ironia, muniti di palette e secchielli cercheranno di dare la scossa, di ottenere giustizia e di salvare il loro destino e il loro futuro. Di fronte, se avranno il buon gusto di presentarsi, ci saranno persone che per anni, più che risposte concrete, hanno mentito sapendo di mentire. Consideriamo la rivolta dei secchielli e delle palette un segnale importante che dica che queste valli non vogliono morire, che sono pronte a ripartire anche con il tunnel a mezzo servizio, e che finalmente vedano cadere tutti i muri quelli di gomma e quelli di pietra.



Massimo Crespi".