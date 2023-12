Nel 2024 in arrivo oltre 5,8 milioni per i Comuni montani, Natta: "Ottimo risultato, lavoriamo per criteri ancora più equi"

Oltre 5,8 milioni di euro rimpingueranno l’anno prossimo le casse dei piccoli Comuni montani e parzialmente montani. C’è stato, infatti, il via libera della Regione Liguria, su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura e allo Sviluppo dell’Entroterra Alessandro Piana, alle modalità di ripartizione del Fosmit, Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per l’anno 2024, a seguito delle concertazioni con Anci Liguria.