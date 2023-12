Sanremo: presepe vivente con scene di vita comune ai tempi di Gesù e la Natività alla parrocchia della Mercede

Mancano pochi giorni a Natale e a Sanremo sarà possibile assistere ad un evento speciale. Negli spazi della parrocchia nostra Signore della Mercede, nel quartiere San Martino, le bambine e i bambini dei corsi catechismo animeranno il presepe vivente. Con i costumi tipici, nel piccolo villaggio ricreato appositamente, verranno rappresentate scene di vita comune ai tempi di Gesù e la Natività.

“L'iniziativa nasce dalla lunga tradizione francescana – si spiega nel comunicato -, iniziata esattamente 800 fa. Infatti nel lontano 1223 a Natale, san Francesco si trovava a Greccio e desiderava vivere il mistero d'incarnazione da vicino. Così venne organizzata una rappresentazione della Natività.

Noi oggi, eredi della grande tradizione del santo d'Assisi, desideriamo offrire una simile possibilità, per prepararci tutti più intensamente al Natale nel suo vero significato. Potremo calarci in una realtà dei tempi addietro e immaginare la situazione nella quale si trovarono Maria e Giuseppe. Nel tumulto di un mercato orientale tra la gente che vende, compera, tra i poveri e i ricchi, potenti, schiavi e liberi, soldati dell’Impero, sacerdoti del Tempio, contadini, mercanti, nella vita di sempre, Dio cerca il suo posto. Ieri, oggi, con la stessa umiltà e speranza.

In questa modesta ma suggestiva ambientazione ci sarà una piacevole occasione di incontro e di cultura, in un clima di bellezza che lascia uno spunto di riflessione, in prossimità delle feste Natalizie. Ci sarà anche qualcosa da mangiare. L’ingresso è libero e siamo tutti invitati”.

Domenica 17 Dicembre presso la Parrocchia N. S della Mercede, in corso Cavallotti, dalle ore 15 alle 19.