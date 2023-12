Trading sull’oro, un ‘rifugio’ accessibile a tutti

Investitori di tutto il mondo ogni giorno cercano nel bene rifugio per eccellenza un porto sicuro per i propri risparmi. Dai CFD agli ETF, fino all’acquisto di azioni, per cogliere al meglio i benefici del metallo giallo è necessario affidarsi a broker riconosciuti sul mercato e a soluzioni tecnologiche dall’alto valore aggiunto. Non si può improvvisare.

L’oro da sempre è sinonimo di ricchezza, di benessere, di lusso. Di quel lusso di cui pochi, in passato, hanno potuto beneficiare. Pensiamo ai re e alle regine, ai nobili e agli aristocratici, ma anche alle principali banche, famose per conservare in un angolo nascosto dei loro edifici riserve auree protette da sistemi di sorveglianza che oggi neanche il professore de La Casa di Carta potrebbe violare. Quali sono, però, le motivazioni che rendono l’oro un bene davvero prezioso? La risposta a questa domanda è racchiusa in una parola chiave: rifugio.

Perché l’oro rappresenta un ‘rifugio’

L’oro costituisce un ‘rifugio’ per i risparmi di cittadini e aziende per una qualità unica: tende a conservare il suo valore, caratteristica che rende il ‘metallo giallo’ un bene essenziale soprattutto in periodi storici particolarmente delicati, segnati per esempio da crisi finanziarie, fasi di recessione o momenti di inflazione. Per sfruttare al meglio i benefici dell’oro, però, oggi non bisogna essere un nobile o il membro di una famiglia reale: tutti possono coglierne i vantaggi in modo semplice e veloce, seduti comodamente sul divano. In che modo? Tramite il trading sull’oro, cioè tramite quell’attività di negoziazione di strumenti finanziari che ogni giorno trader di tutto il mondo svolgono con un unico obiettivo: ottenere una plusvalenza dalla variazione di prezzo di determinati strumenti, nel nostro caso il metallo giallo, facendo leva sul valore aggiunto garantito da due soluzioni: gli ETF (Exchange Traded Funds) e i CFD, meglio conosciuti come contratti per differenza.

Il valore aggiunto degli ETF

Gli ETF sono particolari fondi d’investimento a gestione passiva che possono essere negoziati in borsa. Come accade per tutti i fondi, quando si acquista un ETF è come se si acquistasse un paniere di titoli. Investire in ETF significa mettere il proprio risparmio insieme a quello di altri investitori: il gestore del fondo acquista con le risorse a disposizione molteplici strumenti e la performance complessiva dell’investimento sarà data dal risultato delle prestazioni di tutti i singoli strumenti su cui il fondo investe. Così facendo, gli Exchange Traded Funds consentono ai trader di ottenere un’esposizione a un portafoglio diversificato di attività con un’unica operazione, il che riduce possibili margini di rischio garantendo prestazioni più stabili delle operazioni nel tempo.

L’utilizzo degli ETF nel mercato dell'oro, secondo molti, rappresenta la soluzione ideale per gli investitori ‘alle prime armi’ e per coloro che vogliono realizzare investimenti a lungo termine

Detto questo, non sono l’unico strumento utile per ‘puntare’ sul metallo giallo: ne esistono altri, a partire appunto dai contratti per differenza.

Il trading tramite CFD

I CFD danno la possibilità ai trader di speculare sul movimento del prezzo di un particolare strumento, nello specifico l’oro, senza entrare in possesso dell’attività sottostante, e di trarre profitto sia dai mercati in calo che da quelli in rialzo. L’obiettivo di un trader, in questo caso, è cercare di anticipare l’andamento futuro del valore dell’oro e operare di conseguenza al fine di cogliere pienamente tutti i benefici insiti nei CFD. Quali? Il trading sull’oro tramite i contratti per differenza è semplice, veloce e conveniente: le commissioni per realizzare operazioni di investimento sono basse e i CFD consentono ai trader di beneficiare di una specifica leva finanziaria che, anche a fronte di un deposito iniziale relativamente contenuto, permette di moltiplicare i possibili profitti frutto dell’investimento.

Puntare sulle società di estrazione

Non solo ETF e CFD, però: per investire sull’oro, un’altra strategia che è possibile seguire è legata all’acquisto di azioni di società di estrazione. Chi opera in questa direzione gode di un’esposizione indiretta al mercato, tenuto conto che le aziende attive in questo ambito e le relative azioni sono profondamente influenzate dall’andamento dei prezzi del metallo giallo.

Nel valutare questa tipologia di approccio, è utile ricordare che le società di estrazione possono riconoscere agli investitori anche specifici dividendi, cioè parte di profitti e utili non distribuiti che vengono pagati agli azionisti, elemento aggiuntivo da prendere sicuramente in considerazione nella pianificazione degli investimenti nel lungo periodo.

La tecnologia al servizio degli investimenti

ETF, CFD o acquisto di azioni: quale soluzione scegliere? La risposta a questa domanda varia a seconda della tipologia di investimento che si intende realizzare. Una cosa è certa: in tutti i casi, per investire sull’oro è necessario affidarsi a broker riconosciuti sul mercato e fare leva su soluzioni tecnologiche in grado di abilitare investimenti in modo semplice, veloce e al tempo stesso sicuro. Lo sa bene XTB, fintech internazionale quotata alla Borsa di Varsavia e uno dei maggiori broker Forex e CFD a livello globale, che per rispondere a queste esigenze ha sviluppato xStation, piattaforma sempre più scelta dagli investitori di tutto il mondo per la sua capacità di offrire ai trader aggiornamenti costanti sull’andamento dei prezzi dell’oro insieme ad approfondite analisi tecniche.

La soluzione può essere utilizzata tramite computer, installando un software specifico oppure come piattaforma in un browser Internet; in alternativa, può essere fruita da qualsiasi dispositivo grazie a xStation Mobile, applicazione che consente di investire sull’oro anche da smartphone e tablet, sempre e ovunque.

La tecnologia, però, da sola non basta: per realizzare operazioni mirate di trading sull’oro servono competenze e conoscenze, le stesse conoscenze che XTB mette a disposizione dei clienti cui offre l’accesso gratuito a videocorsi ed ebook con l’obiettivo di formare i migliori trader sul mercato. È proprio vero: il metallo giallo oggi costituisce un ‘rifugio’ accessibile a tutti.